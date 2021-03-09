Рим, , 15:51 — REGNUM Президент Италии 79-летний Серджо Маттарелле получил первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 9 марта сообщил журналистам пресс-секретарь итальянского лидера Джованни Грассо.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Президент сделал инъекцию», — сказал он.

При этом Грассо не уточнил, каким именном препаратом прошел вакцину итальянский президент. По информации агентства Rainews, для прививки Маттарелле использовался препарат американской компании Moderna.

Также уточняется, что президент Италии прошел вакцинацию в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

Отметим, на сегодняшний день на территории Италии выявлено в общей сложности свыше 3, 081 млн носителей коронавируса за весь период пандемии.