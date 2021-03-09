Кострома, , 16:45 — REGNUM Защитный слой за 18 миллионов рублей, уложенный на костромской трассе регионального значения Кострома-Красное-на-Волге не продержался и года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Защитное покрытие на трассе Кострома-Красное-на-Волге в Костромской области © Наталья Диева

Покрытие, призванное защитить асфальт от быстрого износа, было уложено на 9 километрах трассы в границах деревень Поддубное и Большое Андрейково Костромского и Красносельского районов региона.

Работы в августе 2020 года выполняла ярославская компания ООО «ТК Верхневолжская». Их стоимость в размере 18 миллионов рублей оплатил областной бюджет. По нормам слой из литой эмульсионно-минеральной смеси, уложенный по новой для Костромской области технологии «Сларри Сил», должен был прослужить хотя бы два года, однако частично сошёл уже с наступлением весны.

По словам заказчика работ — ОГБК «Костромаавтодор» — быстрый срок износа покрытия можно объяснить большой интенсивностью движения на данном участке дороги.

«Движение на данном участке дороги самое интенсивное в области, кроме этого надо учитывать и погодные условия — температуру воздуха, осадки. Обычно защитное покрытие, уложенное по старым технологиям, держится на костромских дорогах примерно год. Мы решили проверить как новая технология «Сларри Сил» будет воспринимать большие нагрузки. Полное обследование гарантийных участков дорог будет производиться весной, по его итогам мы сделаем выводы», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в учреждении.

Отметим, что впервые устройство защитного слоя по технологии «Сларри Сил» в Костромской области опробовали в 2019 году на трассе Кострома — Нерехта. Суть метода заключается в том, что на поверхность дороги укладывается эмульсионно-минеральная смесь, которая заполняет небольшие трещины и пустоты. В мире эта технология используется около 80 лет.