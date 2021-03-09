Защитное покрытие за 18 млн не продержалось на костромской дороге и года
Кострома, 9 марта, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Защитный слой за 18 миллионов рублей, уложенный на костромской трассе регионального значения Кострома-Красное-на-Волге не продержался и года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Покрытие, призванное защитить асфальт от быстрого износа, было уложено на 9 километрах трассы в границах деревень Поддубное и Большое Андрейково Костромского и Красносельского районов региона.
Работы в августе 2020 года выполняла ярославская компания ООО «ТК Верхневолжская». Их стоимость в размере 18 миллионов рублей оплатил областной бюджет. По нормам слой из литой эмульсионно-минеральной смеси, уложенный по новой для Костромской области технологии «Сларри Сил», должен был прослужить хотя бы два года, однако частично сошёл уже с наступлением весны.
По словам заказчика работ — ОГБК «Костромаавтодор» — быстрый срок износа покрытия можно объяснить большой интенсивностью движения на данном участке дороги.
Отметим, что впервые устройство защитного слоя по технологии «Сларри Сил» в Костромской области опробовали в 2019 году на трассе Кострома — Нерехта. Суть метода заключается в том, что на поверхность дороги укладывается эмульсионно-минеральная смесь, которая заполняет небольшие трещины и пустоты. В мире эта технология используется около 80 лет.