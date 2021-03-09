Уфа, , 15:48 — REGNUM Детская медсестра спасла троих малолетних детей во время пожара в частном доме в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что сообщение о пожаре в частном доме к спасателям поступило 9 марта. При этом огонь был ликвидирован до приезда огнеборцев.

Отмечается, что во время возгорания в жилом доме в н.п. Константиновка Кармаскалинского района были три малолетних ребенка, еще два ребенка находились в школе. Мама малышей ушла из дома и закрыла дверь на ключ. Детская медицинская сестра направлялась на патронаж к ребенку в дом, расположенный по соседству.

В какой-то момент, женщина увидела, что из дома идет дым, увидела ребятишек у окна и услышала звук пожарного извещателя. Поскольку дверь в дом была закрыта, то она вытащила двух детей через окно. Затем залезла в дом через окно и увидела третьего ребенка. Одев мальчика, она вынесла его на свежий воздух.

После этого, медсестра вернулась в дом, закинула в печку два полена, которые горели на полу и залила место пожара водой.

Сообщается, что в итоге женщина спасла троих детей, а также уберегла дом от пожара.

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