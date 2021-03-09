Берлин, , 15:45 — REGNUM Германия настроена на укрепление и более интенсивный обмен между гражданскими обществами России и ФРГ. Об этом 9 марта на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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Он напомнил, что 2021 год объявлен в России годом Германии. Это предполагает проведение большого числа культурных, экономических и научных мероприятий.

«Потому что у нас есть большая потребность улучшить и углубить контакты между гражданскими обществами», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Маас подчеркнул, что даже во времена, когда у правительств есть сложности друг с другом, необходимо «работать над тем, чтобы устранить эти проблемы и вернуться к конструктивным отношениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, несмотря на инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным и другие многочисленные противоречия, диалог с Москвой ни в коем случае нельзя прекращать.