Рязань, 9 марта 2021, 15:53 — REGNUM Начать ямочный ремонт дорог уже в марте потребовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. На самых нагруженных участках автомобилистам ездить не только неудобно, но и опасно, власти получили огромное количество жалоб от горожан, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе областного правительства.
По словам заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, дорожные работы запланированы на апрель, в том числе с привлечением подрядных организаций. Чтобы проинспектировать все гарантийные участки автодорог и в дальнейшем вести претензионную работу с подрядчиками, в мэрии создают рабочую группу из числа представителей власти и общественников. Николай Любимов потребовал устранить ямы на самых сложных участках в двухнедельный срок.
У Дирекции благоустройства города есть свой асфальтовый завод, штат работников, техника и современные материалы и технологии, которые позволяют вести ямочный ремонт при минусовых температурах. Необходимую помощь администрации города в решении проблемы поручено оказывать минтрансу региона.