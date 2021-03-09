Рязань, 9 марта, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Начать ямочный ремонт дорог уже в марте потребовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. На самых нагруженных участках автомобилистам ездить не только неудобно, но и опасно, власти получили огромное количество жалоб от горожан, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе областного правительства.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Плохая дорога

По словам заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, дорожные работы запланированы на апрель, в том числе с привлечением подрядных организаций. Чтобы проинспектировать все гарантийные участки автодорог и в дальнейшем вести претензионную работу с подрядчиками, в мэрии создают рабочую группу из числа представителей власти и общественников. Николай Любимов потребовал устранить ямы на самых сложных участках в двухнедельный срок.

«Ждать до наступления тёплой погоды и полного таяния снега уже нельзя. Дороги нужно делать уже сейчас, а не в апреле, когда эту работу надо уже заканчивать. Получается, что весь март люди должны будут разбивать свои машины, а потом обращаться в суд на городскую администрацию? Дирекция благоустройства города и создавалась для того, чтобы можно было оперативно действовать, чтобы каждый год оперативно эти ямы и выбоины на дорогах устранять. Почему эта работа не ведётся, как полагается?» — спросил губернатор.

У Дирекции благоустройства города есть свой асфальтовый завод, штат работников, техника и современные материалы и технологии, которые позволяют вести ямочный ремонт при минусовых температурах. Необходимую помощь администрации города в решении проблемы поручено оказывать минтрансу региона.