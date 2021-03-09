Санкт-Петербург, 9 марта, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Петербурге назвал февраль 2021 года рекордным по количеству пропавших детей. В последний месяц зимы на поиски несовершеннолетних было подано в полтора раза больше заявлений, чем в январе этого же года. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе поисковой организации.

Vk.com/lizaalert_piter Поисковики признали февраль 2021 года рекордным по потеряшкам среди детей

«Всего 28 дней — и 40 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Сорок! В полтора раза больше, чем в январе. При этом в 22 случаях речь шла о детях до двенадцати лет», — говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

В поисковом отряде выразили надежду, что такая тревожная тенденция не сохранится, поскольку каждая заявка о пропаже ребенка требует немедленного реагирования.

«Поэтому неудивительно, что срочных поисков в коротком феврале было даже больше, чем в январе, — 82», — резюмировали в добровольческой организации.