Новосибирск, , 15:42 — REGNUM Фиксируемые Банком России и Росстатом факторы, подтверждающие наличие свободных денег на руках у населения, вовсе не являются свидетельством повышения доходов при избытке потребностей населения. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Ирина Газизулина.

«Да, мы видим в аналитике Росстата по структуре использования доходов населения, что возросла в 2020 году доля накоплений населения до 10% против 8,3% в предыдущем году. Причём произошло это за счёт снижения расходов на приобретение товаров и услуг. И мониторинг отраслевых потоков показывает дальнейшее падение темпов на конечное потребление домохозяйств за первую и третью недели февраля соответственно на 4,5% и 3,9%. Прежде всего это происходит за счёт сокращения потребления туристических, развлекательных и прочих услуг, доступ к которым был ограничен в связи с изоляцией», — считает эксперт.

В отчетности Банка России за январь, уточняет Газизулина, виден рост средств населения на текущих счетах. На начало 2020 года доля средств на текущих счетах в банковской системе составляла 8,5% от общей суммы ресурсов, а к 1 января 2021 года она выросла до 11,2% и далее, за январь, снизилась до 10,5%. Всего в январе отток средств с текущих счетов составил 579 млрд рублей.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина «А текущие счета — это те же картсчета, то есть деньги в обороте у населения, не вложенные ни в депозиты в связи с невысокой ставкой, ни в инвестиции в связи с неуверенностью в завтрашнем дне. Да и, скорее всего, это небольшие деньги пенсионеров и семей с небольшим достатком, необходимые для повседневных расходов. В лучшем случае, производя расходы, они получают доход в виде кэшбэка, более выгодного, чем депозит в банке. Показатель роста доли наличных денег на руках у населения также муссируется в печати как фактор негативного характера. Во втором квартале 2020 года этот показатель составлял 7,8% в структуре полученных доходов населения, а к концу года снизился до 4,4%. Для сравнения: доля наличных денег на руках у населения в 2019 году оставалась в размере не более 1,4%. Но и это вызвано объективными причинами, такими как переход некоторых небольших магазинчиков, ларьков, мелкого бизнеса по оказанию услуг, теряющих доходы от сокращения числа покупателей в условиях изоляции, на расчеты налом. А так же непредсказуемость возможных трат или ожидание новых законодательных инициатив по поводу налогообложения мелких услуг самозанятых или ИП. Немаловажным является фактор мошенничеств со средствами на пластиковых картах, участившихся в последнее время, что вынуждает пользователей не допускать на них значительных остатков».

Газизулина отмечает, что до начала пандемии каждый гражданин и каждая семья, адаптированная к изменяющимся условиям, вела свой бюджет, уверенно планируя текущие полгода, год и даже более.

«С началом пандемии все сломалось. Исключены туристические поездки, особенно заграничные, встречи с друзьями стали единичными, если вообще не прекратились, семейные праздники ограничены численностью, корпоративы исключены, ограничено посещение оздоровительного и развлекательного характера, нет необходимости приобретения новых нарядов и украшений, потому что некому их показывать. Даже при снижении доходов эти, иногда незначительные, суммы высвобождаются без понимания, когда они понадобятся? Вдруг завтра закончатся ограничения, из «дистанта» надо будет выходить на работу либо найти работу в другом месте, и это потребует дополнительных расходов, либо запланировать поездку на отдых — и нужно купить билет, или просто поехать в гости к родным. Вот тогда и появится потребительский спрос. Но пока вопрос остается открытым, люди будут придерживать деньги для будущих трат», — подчёркивает эксперт.