Москва, 22 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В большинстве случаев от штамма коронавируса «Дельта» умирают люди из групп риска, сообщил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.

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По его словам, этот штамм очень активно распространяется среди групп риска, при этом для людей с иммунитетом после прививки или болезни этот штамм не более опасен, чем другие.

«От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели, — цитируют его РИА Новости. — А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появления новых штаммов коронавируса не исключил профессор шведского Каролинского института Йохан фон Шриб. По его словам, заразность «Дельты» на 50−60% выше, чем у других штаммов. Самым эффективным средством защиты от распространения столь опасного штамма фон Шриб считает иммунизацию от COVID-19.

Кроме того, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее «Дельта"-варианта

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