Данилов, Ярославская область, 9 марта 2021, 15:41 — REGNUM По факту пожара в деревне Попково Ярославской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в частном жилом доме погибла тридцатилетняя женщина и её семилетний сын.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что матери удалось спасти из горящего дома свою дочь 2016 года рождения. Девочка находится в больнице.
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