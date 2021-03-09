Данилов, Ярославская область, , 15:41 — REGNUM По факту пожара в деревне Попково Ярославской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Последствия пожара в Попково Yaroslavl.sledcom.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в частном жилом доме погибла тридцатилетняя женщина и её семилетний сын.

«Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что матери удалось спасти из горящего дома свою дочь 2016 года рождения. Девочка находится в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области на пожаре погибли семилетний мальчик с матерью