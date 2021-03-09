Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2», которому присвоено имя Виктора Понедельника, завершат до конца 2021 года. Работы по реконструкции объекта выполнены на 50%.

«На капремонт западной трибуны стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника в 2021 году из областного бюджета выделены средства в размере более 123 млн рублей. Общая стоимость капитального ремонта трибуны составит около 227 млн рублей», — отметил заместитель донского губернатора Артём Хохлов.

ИА REGNUM сообщало, что из областного бюджета на ремонт спортивного объекта было выделено 226 млн рублей. Часть суммы должна была пойти на демонтажные работы и устройство навеса над трибунами в 2019 году, остальные работы должны были быть завершены в 2020 году.

Напомним, что «Олимп», расположенный на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону, был переименован в честь легендарного футболиста в начале 2021 года.

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