Киев, , 15:40 — REGNUM В Ивано-Франковске продолжается критическая ситуация с коронавирусом, в областном центре зафиксирована самая большая заболеваемость и смертность за все время пандемии, сообщил мэр города Руслан Марцинкив сегодня, 9 марта.

По словам мэра, заполненность медицинских учреждений в Ивано-Франковске — сверх нормы, и это с учетом ранее открытых дополнительных мест для больных.

«На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали», — заявил Марцинкив.

Он обратился за помощью к областным властям, которые могут оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей.

ИА REGNUM напоминает, что еще в середине февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Ивано-Франковская область лидирует в антирейтинге заболеваемости и «фактически пылает от эпидемии».

С 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели локальный локдаун, закрыв все развлекательные заведения и рестораны., а также установили блокпосты, на которых проверяют въезжающих и выезжающих граждан. Позже регион отнесли к условной «красной зоне» по коронавирусу с максимальным уровнем ограничений, но ситуацию с заболеваемостью все эти меры пока не повлияли.

Мэр ранее заявлял, что считает главной причиной вспышки заболевания в регионе наплыв туристов в область на новогодние праздники.