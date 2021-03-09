Москва, , 15:40 — REGNUM Российское сельхозпроизводство начало расти ускоренными темпами буквально в последние годы. Сначала на волне резко увеличившегося интереса к тепличным хозяйствам, свиноводству и птицеводству, а затем — под влиянием санкций и ответных действий России в отношении стран Запада, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«При этом сельское хозяйство является одним из тех направлений, которое способно наиболее гибко и быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Оно не требует столь существенных вложений, как многие иные виды промышленности, сельхозпроизводством могут заниматься мелкие предприниматели и фермерские хозяйства (все же, курятник или свинарник — это не доменная печь и не угольный разрез).

Здесь наблюдается явно выраженная цикличность производства и относительно короткий производственный цикл. Соответственно, и вложения отбиваются быстрее, и стартовые инвестиции ниже. Сыграли свою роль и иные факторы.

Во-первых, торговые войны между США и Китаем привели к тому, что Пекин стал активнее сотрудничать с Россией, открыв сначала свои границы для российского мяса птицы, а потом постепенно открывая границы и для свинины.

Во-вторых, прошедший 2020 год ознаменовался довольно высокими урожаями по целому ряду сельхозкультур. Да, из-за непогоды мы собрали заметно меньше сахарной свеклы, вследствие чего производство сахара упало с традиционных 6,3−6,5 млн т до 5 млн т (правда, переходящие запасы предыдущих лет, составившие порядка 1,3 млн т позволили не только покрыть внутренние потребности государства, но и практически сохранить объемы экспорта).

Но ситуация с сахаром временная — взлетевшие цены на него неизбежно приведут к увеличению посевных площадей под сахарную свеклу уже в этом году, и ситуация должна быстро вернуться в нормальное русло.

А вот по зерновым прошедший сезон стал вторым за всю историю современной России — мы собрали более 133 млн т зерновых и зернобобовых, уступив только рекордному 2017 году.

При этом немалая часть стран — импортеров российской продукции из-за пандемии и последовавшего экономического кризиса оказалась в затруднительном положении.

Неудивительно, что выросшее предложение со стороны отечественных производителей пищевой продукции и увеличившийся спрос со стороны некоторых зарубежных государств привели к тому, что в 2020 году Россия впервые экспортировала пищевой продукции больше, чем импортировала. Причем, как в натуральном, так и в денежном выражении.

Было бы очень неплохо закрепить этот успех и стать в будущем стабильным нетто-экспортером сельхозпродукции, тем более что природные и климатические условия нашего государства вполне этому способствуют», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Россия поставила за рубеж рекордные объёмы сельхозпродукции. Экспорт продовольствия впервые в новейшей истории превысил импорт.

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