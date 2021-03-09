Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Активность региональных покупателей на загородном рынке недвижимости в Петербурге за 2020 год выросла на 7%, подсчитали аналитики.

Деревня в Ленинградской области (лето 2020 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2019 году на региональных покупателей приходилось 18% всех сделок, в 2020 году же их доля возросла до 25%. Наибольший интерес к загородной недвижимости вблизи Северной столицы проявили жители Мурманской и Сахалинской областей, а также Якутии.

Причем Мурманская область уже второй год подряд находится в тройке лидеров, на долю ее жителей приходится 11% сделок от числа всех региональных покупателей, подсчитали аналитики. В 2019 году представители этого региона разделили лидерство с Ханты-Мансийским автономным округом и Челябинской областью.

«Лидерство Мурманской области объяснимо — это исторически близкий к Санкт-Петербургу регион. Если его жители задумываются о переезде, то обычно ищут города к югу от области и с близким климатом. Выбор петербургской агломерации в этом случае становится очевидным. Загородное жилье под Петербургом покупают и бывшие военнослужащие, вышедшие в Мурманске на пенсию. Зачастую участки в коттеджных поселках под Петербургом интересуют тех жителей регионов, кто когда-то учился в городе: остался и решил перевезти родителей или уехал после учебы, но затем вернулся», — отметил генеральный директор «Максимум Life Development» Игорь Карцев.

Более половины региональных покупателей земельных участков в коттеджных поселках Ленобласти приезжали из городов, которые находятся за Уралом. Меньший интерес к загородной недвижимости под Петербургом наблюдался со стороны жителей европейской части России. Это объясняется тем, что они, как правило, тяготеют к Москве и Подмосковью.

Самым дальним от Петербурга городом, откуда приехал покупатель земельного участка в коттеджном поселке, в прошлом году стал Южно-Сахалинск. В 2019 году таким городом был Петропавловск-Камчатский.

Как уточняют аналитики, региональные покупатели предпочитают максимально готовые коттеджные поселки вблизи Петербурга. Они выбирают те массивы, где уже есть инфраструктура для жизни и необходимые коммуникации, электро‑ и газоснабжение. Как правило, выбор останавливается на участках площадью 12−15 соток, тогда как покупатели из Петербурга предпочитают наделы поменьше.

Эксперты прогнозируют, что в 2021 году покупатели загородной недвижимости из регионов из-за роста стоимости участков будут стараться снизить финансовый порог входа — по этой причине вырастет спрос на банковские кредиты и сделки с рассрочкой.