Рим, , 15:41 — REGNUM Итальянская компания Pagani обнародовала тизер своего нового суперкара Huayra R. Снимок размещен на странице компании в социальной сети Instagram.

Тизер нового суперкара Pagani Huayra R Huayra R / Instagram

На тизере показаны контуры задней части новинки. Отмечается, что суперкар, который создан специально для гоночных трасс, получит мощный мотор V12.

«Примерно 13 лет спустя, мы собираемся написать новую главу этого путешествия … следите за нами» — говорится в сообщении под тизером.

Кроме того, на снимке можно рассмотреть, что новинка будет оснащена большим антикрылом сзади, чтобы максимизировать прижимную силу. Ожидается, что Huayra R также получит элементы аэродинамического обвеса, которыми оснащаются все модели итальянской марки, созданные для гонок.

По предварительной информации, новый суперкар оборудуют «атмосферником» AMG V12 мощностью свыше 900 л. с.

Напомним, 12 лет назад компания Pagani представила гоночную версию суперкара Zonda. Ожидается, что новый Huayra R станет преемником Zonda R.

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