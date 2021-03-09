Прага, , 15:47 — REGNUM Паспорта вакцинации, подтверждающие прививку от COVID-19, могут появиться в странах Евросоюза уже в мае. Об этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил в ходе конференции Чешской социал-демократической партии.

Проект так называемого зелёного паспорта Еврокомиссия подготовит к 17 марта, отметил он. В мае цифровой документ, предположительно, поступит в обращение.

В вакцинный паспорт будут вносить сведения о прививке и тестах на коронавирусную инфекцию. Он не должен означать дикриминацию тех, кто по какой-то причине не пройдёт вакцинацию, заявил министр.

Однако, отмечает чешский новостной портал iDNES, документ не имел бы смысла, если бы вакцинированные не получали преимуществ перед теми, кто не прошёл процедуру. Петршичек косвенно это подтвердил, так как заявил, что после окончания пандемии надобность в паспорте не будет.

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