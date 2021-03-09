Грозный, , 15:38 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки подтвержден коронавирус еще у 11 жителей республики. Общее число носителей инфекции составило 11 400 человек, сообщили 9 марта в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выздоровели после болезни 10 956 граждан, которые ранее заразились коронавирусом. Не удалось спасти врачам 113 жителей региона.

В настоящее время численность «активных» больных в Чечне составляет 331 человек. Это наименьший показатель среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа на 9 марта.

Напомним, Чечня стала вторым субъектом в РФ, где полностью сняты все ограничения по коронавирусу. В республике с 10 февраля отменен масочный режим.

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