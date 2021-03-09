Могадишо, , 15:37 — REGNUM Квартал столицы Сомали Могадишо подвергся минометному обстрелу, сообщает 9 марта портал Garowe

Отмечается, что удар был нанесен по кварталу, известному как укрепленный лагерь Халане.

Разорвались не менее трёх снарядов, есть раненые, однако их число пока не указывается.

Напомним, в Сомали активно действует исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В октябре 2019 года группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила обстрел минометными минами лагерей АМИСОМ, ООН и других международных организаций в области Халане.

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