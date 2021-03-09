Москва, , 15:39 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 марта проведет встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Дохе. Об этом 9 марта со ссылкой на российскую делегацию сообщает ТАСС.

Уточняется, что данная встреча состоится в рамках турне главы МИД России по странам Ближнего Востока.

Также в Катаре Лаврова примет эмир Тамим бен Хамадом Аль Тани, кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства проведет встречу со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на то, что вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, уже в скором времени будет одобрена для плановой вакцинации населения от COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах.