Бишкек, , 15:34 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует выделить $50 млн на реализацию различных проектов в Киргизии, сообщает 9 марта агентство 24.kg.

Этот вопрос обсудили члены парламентского комитета по экономической и фискальной политике. Средства будут выделены через новый киргизско-узбекский фонд развития.

В правление фонда войдут представители Киргизии, а в совет директоров три представителя Узбекистана и два — Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров планирует посетить Узбекистан с официальным визитом 11−12 марта. Это станет третий визит киргризского лидера после поездки в Москву и Нур-Султан.

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