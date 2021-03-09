Варшава, , 15:34 — REGNUM Польскую экономику, которая является «лучшей в ЕС, что подтверждается отчетами Еврокомиссии», ждет восстановление после пандемии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 8 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения офиса компании Chemet в городе Тарновске-Гуры.

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»Данные о государственных финансах, государственном долге показывают, что в Польше наблюдается одна из самых низких рецессий в ЕС — на уровне 2,7%. Нам также удалось сохранить рабочие места. Лучшим доказательством этого является последний рейтинг, представленный Евростатом, где отмечен самый низкий уровень безработицы в Польше по сравнению с другими странами ЕС — 3,1%», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр также отметил, что государственные инвестиции в рабочие места и предпринимателей во время пандемии составили около 200 миллиардов злотых (почти 43,5 млрд евро).