Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии ведёт переговоры о поставках разных вакцин от COVID-19, в том числе и произведённых в Китае. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 9 марта рассказала замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Она отметила, что после того, как китайские вакцины признают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в минздраве планируют начать их закупку.

«Китайские вакцины, в том числе Sinovac, поступили на рассмотрение в ВОЗ для получения разрешения, и ожидается, что они получат разрешение к концу марта», — сказала Габуния.

Напомним, в Грузии ожидают получить первую партию вакцины о COVID-19, произведенной американской компанией Pfizer, 22 марта в рамках механизма COVAX. Ранее эту вакцину обещали поставить в феврале, но поставщик не выполнил обязательства, хотя деньги за препарат Тбилиси перечислил еще в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Грузии стали реже носить защитные маски – врач