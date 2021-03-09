Киев, 9 марта 2021, 15:35 — REGNUM В российских спецслужбах якобы созданы «специальные подразделения», которые дестабилизируют ситуацию на Украине при помощи информационных атак. Об этом заявил начальник управления департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк 9 марта во время форума «Украина 30».
Чиновник добавил, что в российских спецслужбах якобы существуют подобные структуры, но специализирующиеся исключительно на Украине.
По его словам, в рамках «информационной войны» плацдармом становится всё информационное пространство Украины, включая телеканалы, интернет-сайты, Telegram-каналы, соцсети и т.п.
Напомним, с 2014 года власти Украины постоянно обвиняют Россию в некой «гибридной агрессии», не давая её чёткого определения и не предоставляя никаких доказательств. Таким образом, украинский режим пытается снять с себя ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе, а также сплотить население страны вокруг себя под предлогом борьбы с «агрессором».
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