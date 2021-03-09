Тюмень, , 15:33 — REGNUM В Тюмени автомобиль «Шкода Октавиа» въехал в жилой дом. Авария произошла ещё 7 марта на пересечении улиц Интернациональной и Парковой, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, 27-летний водитель ехал по главной дороге. Наперерез ему выехала «Тойота Хайлендер». Чтобы избежать столкновения, водитель «Школы» повернул руль в сторону, в результате чего и врезался в дом. Пострадали четыре человека, находившихся в машине, в том числе годовалая девочка, которая получила серьёзную травму головы.

40-летний водитель «Тойоты» покинул место ДТП. Чтобы его догнать, водитель «Шкоды» остановил учебную машину очевидца аварии. Водитель «Тойоты» обнаружил преследование и вернулся на место ДТП. На него составили протокол. Теперь нарушителю грозит арест и лишение прав. По данным ГИБДД, за 2020 он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 22 раза.