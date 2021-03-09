Ярославль, 9 марта, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Конституционном суде Российской Федерации рассматривается вопрос о размещении нестационарных торговых объектов — ларьков и киосков — на придомовых территориях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Ларьки на придомовой территории в Ярославле

Жалобы, связанные с запретом органов местного самоуправления осуществлять торговлю на придомовых территориях, в Конституционный суд направили предприниматели Ярославской и Калининградской областей, а также Пермского края.

Как сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена, он и его коллеги поддерживают обращения предпринимателей. Ранее несколько ярославцев, осуществляющих торговлю на придомовых территориях, уже обращались к Альфиру Бакирову. В качестве заинтересованного лица он отстаивал их интересы сначала в Ярославском областном суде, затем в апелляционной и кассационной инстанциях в Москве. Однако все суды оставили требования предпринимателей без удовлетворения.

Жалобы по этому вопросу предприниматели подают в КС уже второй раз. Еще в декабре 2019 года в определениях Конституционного суда была сформулирована единая для всех регионов позиция — органы местного самоуправления не наделены полномочиями по установлению абсолютного запрета на размещение НТО на придомовых территориях. Естественно, при условии, что сами собственники многоквартирного дома согласны на размещение таких объектов. Однако муниципальные власти определение Конституционного суда так же, как и суд общей юрисдикции, проигнорировали.

«Органы местного самоуправления ссылаются на то, что в своих определениях суд не признал оспариваемые нормы неконституционными. Поэтому, регулируя вопросы размещения элементов благоустройства, администрации считают, что вправе в таком же порядке запрещать и размещение ларьков на определенной территории. Последствия данного запрета в том же Ярославле — массовый демонтаж киосков, расположенных на придомовых территориях МКД по инициативе мэрии. То, что суды и органы местного самоуправления игнорируют правовую позицию Конституционного суда, создает серьезные риски для бизнеса, подрывает доверие людей к правосудию, не говоря уже о том, что предприниматели не могут вести хозяйственную деятельность, даже имея на то одобрение собственников дома. В этом случае предприниматели имеют договор с ТСЖ и платят арендную плату, жители имеют в непосредственной близости киоски со свежей прессой, ремонтом обуви и товарами повседневного спроса, и всех такое положение вещей устраивает», — рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Как полагает омбудсмен, переломить складывающуюся практику игнорирования мнения Конституционного суда возможно лишь путем вынесения итогового решения в форме постановления. Его, в отличие от определения, органы местного самоуправления проигнорировать уже не смогут. В настоящее время все участники процесса ждут решения Конституционного суда.