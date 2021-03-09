Москва, , 15:32 — REGNUM Ни для кого не секрет, что основной причиной роста цен на продовольствие в России, впрочем, равно как и на иные товары массового спроса, являются сейчас существенно увеличившиеся издержки производителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Причем расходы на производство, переработку, хранение, логистику и реализацию товаров выросли практически по всей цепочке «от поля до прилавка». Причин тому много: это и девальвация рубля, и разрушение контрагентских связей, и «удлинение» цепочек поставки, и влияние пандемии и общемирового экономического кризиса.

Тем не менее, несмотря на то, что официально рассчитываемая Росстатом инфляция находится на относительно невысоком уровне и составляет сейчас всего 5,2%, фактический рост индекса потребительских цен обгоняет темпы официальной инфляции более, чем в два раза (наблюдаемая инфляция находится в районе 12−13%, а ожидаемая — в диапазоне 10,5−11,8%). А по некоторым видам продукции цены взлетели на десятки процентов.

Понятно, что наиболее действенным механизмом обуздания роста цен было бы субсидирование производителей со стороны государства с целью хотя бы частично компенсировать выросшие издержки.

Но подобные меры требуют времени, согласования, разработки механизмов точечного субсидирования и неизбежно будут запаздывать, не сглаживая разовые резкие скачки цен на отдельные виды продуктов.

Жесткое же регулирование цен государством крайне негативно скажется и на состоянии бизнеса (многие компании попросту могут попасть в ситуацию, что им невыгодно работать, если «замороженные» правительством цены окажутся ниже, чем себестоимость продукции), и на возможном дефиците отдельных продуктов.

А вот то, что продавцы и производители, не дожидаясь решений «сверху», сумели неформально договориться о добровольной фиксации отпускных цен хотя бы на какое-то время, это действительно отрадно (если, конечно, информация подтвердится). В этом случае и потребитель не должен пострадать, и потери бизнеса не окажутся для него фатальными.

Но самое главное — мы наблюдаем социально-ответственное поведение предпринимателей, понимающих всю важность сдерживания цен в столь непростых для страны условиях. Хочется надеяться, что и производители иных видов продукции первой необходимости будут столь же оперативно и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Так как прямые договоренности, пусть даже они и не носят характера формально задокументированных и обязательных для сторон решений, способны более чутко отслеживать быстро меняющуюся картину на потребительском рынке и предпринимать быстрые и эффективные меры», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на яйца и мясо птицы в России могут снизиться уже в апреле-мае этого года, заявил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

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