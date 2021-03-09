Москва, , 15:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии начала строительства третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

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Уточняется, что мероприятие пройдёт 10 марта в режиме видеоконференции.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции примет участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года министерство энергетики и природных ресурсов Турции выдало лицензию на строительство третьего энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» на южном побережье Турции. Строительство будет вести компания «Аккую Нуклеар» (входит в состав российской государственной корпорации «Росатом»).

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Российский проект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. Напомним, первый реактор АЭС «Аккую» будет введён в эксплуатацию в 2023 году, в результате чего энергетика Турции получит новый источник электроэнергии.