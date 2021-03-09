Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Петербургский парламент собирается официально попросить премьер-министра Михаила Мишустина помочь центру Физико-технического института им. Иоффе РАН с деньгами для завершения строительства. Соответствующий проект постановления уже внесли в Заксобрание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском парламенте.

Сейчас центр ФТИ готов на 82%. Как заметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, если необходимые бюджетные ассигнования будут выделены в Год науки и технологий, строительство завершится уже в 2022 году.

«Если же финансирование будет приостановлено, стоимость работ значительно увеличится, придется заново проводить конкурсные процедуры, повторные экспертизы. Таким образом, экономия денег сейчас приведет к большим затратам в будущем», — заявил он.

Центр Физико-технического института был задуман как уникальное научное учреждение для промышленного внедрения передовых разработок российских ученых, инженеров и конструкторов.

«В нем должны реализоваться инновационные проекты в сферах электроники и оптоэлектроники, энергетики, энергосбережения и телекоммуникаций. Не нужно объяснять какое значение это имеет для национальных интересов России, ее экономического развития», — считает спикер Заксобрания Петербурга.

Судя по тексту обращения, речь идет примерно о 1,5 млн рублей, которых не достает для завершения стройки.