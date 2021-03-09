Новосибирск, , 15:27 — REGNUM Рост цен на продукты питания — закономерный процесс во все времена. Так считает доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Татьяна Гениберг.

«Я уже не помню времени, когда цены на продукты питания снижались. Вопрос в другом: каковы темпы этого роста и причины, стимулирующие этот рост. Росстат показывает, что цены на продукты питания растут не такими высокими темпами — 7,21% за 2020 год. Но, вот если провести оценку по различным товарным продуктовым группам, то видно, что цены растут неравномерно — от 3 до 65% за год. Так, самый значительный рост цен отмечается на товары длительного хранения и пользования: на крупы и бобовые — на 20,12%; макаронные изделия — на 12,08%; масло подсолнечное — на 25,91%; сахар-песок — на 64,54%», — отмечает эксперт.

Татьяна Гениберг подчёркивает, что в условиях кризиса население всегда пытается запастись продуктами длительного срока пользования, что вызывает повышенный спрос на такие продукты. И производители в условиях ажиотажного спроса начинают безудержно повышать цены.

Доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг «А вот продукты ежедневного спроса отмечают невысокий рост: хлеб и хлебобулочные изделия — на 7,32%; молоко и молочная продукция — на 3,55%; масло сливочное — на 4,15%. Скорее всего, это результат ценообразовательной регулирующей силы государства. А вот цены на мясо и птицу выросли незначительно — на 2,73%; рыбу и морепродукты — на 5,18%; на алкоголь — на 2,8%. Такой сдержанный рост цен на указанные категории товаров вызван изначально достаточно высокими ценами. Цены на другие товарные группы отмечают средний темп роста. Так, яйца куриные выросли на 15,14%, плодоовощная продукция — на 17,4%. Причинами такого роста цен являются различные факторы: повышенный спрос населения на продукты в условиях самоизоляции, рост цен на компоненты в комбикормах, на сельскохозяйственную технику и запчасти, на бензин, на компьютерную технику, на упаковочные материалы, коммунальные услуги: электроэнергию, теплоэнергию, воду; более высокие темпы роста цен на продукты питания и другие товары за границей; ослабление курса рубля; рост цен на импортное оборудование и ингредиенты и т. д».

В итоге, по словам эксперта, можно подвести итог, что рост цен на продукты питания в России наблюдается, правительство предпринимает ряд мер по их сдерживанию.

«Но на фоне глобального роста цен на многие товары, в частности за рубежом, где уровень роста более высокий, чем в России, в полной мере удержать цены на российские продукты не удается. Но стоит отметить, что радует тот факт, что за счёт грамотной политики Россия может обеспечить собственную продуктовую безопасность и даже экспортирует продукты питания за границу», — считает Гениберг.