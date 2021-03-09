Минск, , 15:29 — REGNUM В настоящее время КГБ Белоруссии отмечает беспрецедентное давление на страну, оказываемое на нее извне. Об этом 9 марта сообщил председатель КГБ республики Иван Тертель после доклада белорусскому президенту Александру Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Как отметил Тертель, КГБ Белоруссии обращает внимание на несколько моментов.

«Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами», — сказал он.

Также глава белорусского КГБ добавил, что вторым из таких моментов являются попытки некоторых лиц дестабилизировать ситуацию в республике в ближайшее время.

«Мы говорим о периоде 25−27 марта», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского КГБ заявил, что в целом ситуация в Белоруссии в настоящее время является стабильной.