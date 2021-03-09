Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM В Нижнем Новгороде 23% «умных остановок» для общественного транспорта оказались в нерабочем состоянии из-за отсутствия необходимых коммуникаций, пишет «Нижний Новгород онлайн».

Нижегородская мэрия отмечает, что с установкой «умных остановок» в городе возникли проблемы, а потому выполнение плана по монтажу новых остановочных павильонов стало невозможным.

Причиной тому служат градостроительные ограничения, среди которых наиболее частым стало отсутствие доступа к коммуникациям.

Проблему в городской администрации хотят решить, разместив «умные остановки» в других местах.

Напомним, что мэрия Нижнего Новгорода обещала установить в городе 334 «умных остановки» общественного транспорта. Их монтажом, обслуживанием и подведением коммуникаций занимается ПАО «Ростелеком».