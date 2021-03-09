Берлин, , 15:21 — REGNUM Предполагаемый заказчик скандального видео с острова Ибица, публикация которой спровоцировала распад коалиционного австрийского правительства, может быть экстрадирован из Германии в Австрию. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на решение Федерального конституционного суда ФРГ.

Отмечается, что суд в Карлсруэ отклонил иск мужчины против его высылки из ФРГ. Истец якобы не смог обосновать тот факт, что «он может быть подвергнут политическим преследованиям в Австрии».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 гола немецкие онлайн-СМИ Spiegel Online и Süddeutsche.de, а также веб-сайт австрийского еженедельника Falter, опубликовали 6-минутный видеоматериал о том, как в июне 2017 года на острове Ибица вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе порезвился на некой вилле.

Позже Штрахе объявил о своей отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Партии свободы. Его партия покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Сам он заявил, что все происходящее — это «тщательно спланированное политическое убийство».

В декабре прошлого года в Германии задержали предполагаемого организатора скандальной видеозаписи. Задержанный обвиняется в незаконном создании звукозаписей и видеозаписей, а также нелегальном обороте наркотиков.

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