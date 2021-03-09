Варшава, , 15:20 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский выступил на пресс-конференции с призывом для всех медицинских учреждений предоставить дополнительные койки для пациентов с COVID-19, нуждающихся в срочной госпитализации. Об этом 9 марта сообщает Polskie Radio.

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По его словам, для достижения этой цели в ведомстве рассматривают вариант отмены всех плановых операций.

Недзельский также выразил обеспокоенность быстрым увеличением числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

«Ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусом в Польше растет чрезвычайно быстрыми темпами», — заявил он.

Напомним, за последние сутки в Польше выявили 9 954 новых случая заражения SARS-CoV-2, от COVID-19 в стране умерли 282 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 801 083 случая заражения коронавирусом. 45 317 жителей Польши умерли от COVID-19.