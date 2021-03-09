Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Руководству Грузии нужно найти способы преодолеть политический кризис в стране, чтобы направить все силы на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии. Об этом, как сообщает 9 марта пресс-служба грузинского правительства, сказала посол США в Тбилиси Келли Дегнан на брифинге после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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Сообщатся, что встреча прошла в администрации правительства Грузии. Посол США и премьер-министр Грузии обсудили «широкий круг вопросов».

«Мы хотим, чтобы политический кризис поскорее утих, чтобы Грузия могла вернуться к другим важным проблемам, с которыми она сталкивается, включая восстановление экономического положения», — сказала Дегнан.

Она добавила, что Вашингтон продолжит поддерживать Грузию в вопросах развития экономики, борьбы с пандемией и в военной сфере.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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