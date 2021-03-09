Вена, , 15:19 — REGNUM В Австрии министр здравоохранения страны Грег Хант был госпитализирован с «подозрением на инфекцию». Об этом сообщает Reuters 9 марта.

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Уточняется, что ранее Хант сообщил в Twitter, что в выходные ему сделали прививку от коронавирусной инфекции вакциной компании AstraZeneca. При этом отмечается, что его недомогание не связано с вакцинацией.

Министр проведёт ночь в больнице под наблюдением медиков, ему назначен приём антибиотиков. Других подробностей о состоянии здоровья министра не сообщается.

«Ожидается, что министр полностью выздоровеет», — говорится в заявлении канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) Австри заявило о принятом решении приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из одной партии. Поводом для такого шага стала смерть после прививки от COVID-19 одной женщины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия. Известно, что она скончалась из-за «тяжелого нарушения свертываемости крови». Ещё одна пациентка этой же клиники заразилась коронавирусом.