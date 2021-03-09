Киев, , 15:24 — REGNUM Непоследовательность и избирательность в действиях президента Украины лишний раз подтверждает, что санкции против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его соратников и оппозиционных СМИ — это лишь попытка устранения политических конкурентов и политические игры Владимира Зеленского.

Об этом заявил 9 марта политический эксперт, бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Эксперт отметил, что в свете последних событий и заявлений остается непонятным, почему до сих пор не приняты зеркальные меры к медиагруппе «1+1 Media», принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.

Костинский считает, что в первую очередь было бы справедливо, если бы за санкциями в отношении Коломойского последовало немедленное увольнение топ-менеджеров в органах власти, которые отвечают за информационную политику и регулирование медиа.

«Украинское общество, в первую очередь, должно требовать увольнения министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который на протяжении 2008−2019 годов возглавлял группу каналов «1+1 Media»… По моему личному мнению, именно под руководством Александра Ткаченко телеканал «1+1» занимался политическим медиа-киллерством в интересах своих владельцев», — напомнил эксперт.

Кроме того, он добавил, что также должны быть уволены члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые в прошлом работали в «Студии 1+1» и на сегодня составляют половину членов этого регуляторного органа, уточнив, что речь идет об Ольге Герасимьюк, Олеге Черныше, Юрие Зиневиче и Елене Ницко.

«Таким образом, вещание медиагруппы «1+1 Media», в которую входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюс плюс», «Бигуди», УНИАН, «1+1 International», а также несколько региональных компаний, должно также стать, по логике, предметом рассмотрения СНБО», — подчеркивает бывший член Нацсовета, подчеркнув, что иначе применения санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и их окружения, и, соответственно, прекращение вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK «будет выглядеть избирательной практикой, вызванной обычными политическими играми».

ИА REGNUM напоминает, что санкции в отношении трех оппозиционных телеканалов Украины, которые привели к блокированию работы ресурсов, власти страны ввели 2 февраля.

На форуме 9 марта президент Зеленский в очередной раз пообещал, что власть Украины сделает все возможное и продолжает работать, «чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в Интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан».

До этого народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение законом Украины «О санкциях» несостоятельны.