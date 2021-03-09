Москва, , 15:23 — REGNUM В феврале 2021 года в России продажи новых грузовых машин составили 5888 единиц — на 6,8% больше, чем год назад. Об этом 9 марта сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошлый месяц в России было реализовано 2153 грузовика иностранных марок. Таким образом, их продажи сократились почти на 10%. Что же касается грузовых автомобилей российского производства, то в этом сегменте зафиксирован рост продаж на 19%. Всего в феврале дилеры продали 3735 грузовиков отечественных марок.

Среди проданных за отчетный период грузовых машин были 2335 автомобилей «КАМАЗ» (+14%), 726 машин «ГАЗ» (+24%), 330 грузовиков «УРАЛ» (— 1,5%), 328 экземпляров Scania (+45%) и 296 транспортных средств «МАЗ» (+124%).

Ранее стало известно, что компания Hyundai представила беспилотную грузовую платформу Tiger X-1.

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