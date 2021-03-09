Москва, , 15:24 — REGNUM Высокий уровень коррупции в Москве связан с тем, что именно здесь распределяется больший, по сравнению с другими субъектами РФ, объём бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»), комментируя рейтинг Генпрокуратуры РФ, в котором Москва заняла первое место по уровню коррупции среди регионов России.

«На мой взгляд, признание Москвы наиболее коррупционным регионом России при существующем порядке вещей — закономерно», — заявил депутат.

Как отметил Тимонов, политика централизации привела к тому, что через Москву идут основные финансовые потоки. По его мнению, коррупционные действия выгоднее совершать там, где финансовый поток «могуч и широк», то есть в столице, а не в маленьких населенных пунктах, где возможности махинаций ограничены низким объёмом поступающих средств.

«Москва остаётся одним из немногих мест в стране, где материально ещё можно жить, а не выживать. Поэтому сюда стремятся переехать и поскорее обустроиться граждане чуть не со всей России. Что также порождает питательную среду для коррупции на нижнем уровне власти», — сказал Тимонов.

По мнению политика, подобная ситуация сохранится в столице до тех пор, пока власть не начнёт меняться регулярно и конкурентно.

«Поскольку лишь понимание того, что следующий руководитель, конкурент предыдущего, начнёт с расследования делишек предшественника, способна значительно снизить уровень казнокрадства, взяточничества и рейдерства», — заявил Тимонов.

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