Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM Тарифы на электрическую энергию в Казахстане предложило увеличить министерство энергетики республики. Соответствующий законопроект опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Тарифы на период с 2021 по 2025 год расписаны для 45 групп энергопроизводителей. Размер тарифа предлагается изменить от 0 до 150%. Отмечается, что затраты энергопроизводящих организаций увеличиваются из-за роста надбавок за возобновляемые источники.

Кроме того, ежегодно увеличиваются затраты на импортируемые материалы и запчасти, а также из-за роста цен на транспортировку газа и повышение стоимости угля.

Отметим, в группы энергопроизводителей входят конкретные предприятия. В частности, первая группа — это ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова». Тарифы для этой группы предложили увеличить на 38,3%.

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