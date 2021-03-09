Москва, , 15:17 — REGNUM Заявление США может означать не только реальную обеспокоенность американских военных уровнем развития космической техники в России и Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Эти слова командующего Космическими силами США могут предназначаться для властей США, демонстрирующих им, что собственная космическая группировка нуждается в обновлении, что необходимо выделить средства на эти цели.

Во-вторых, это можно считать своего рода «сигналом» России и Китаю, что за их действиями в космосе следят и владеют значительным объёмом информации о том, что может космическая группировка той и другой страны.

В-третьих, такое заявление может предназначаться для других стран, в первую очередь, для тех, кто развивает собственные космические программы или планирует это делать.

Также эти слова можно расценивать как элемент конкурентной борьбы, как предупреждение для других стран, что с РФ и КНР осуществлять партнёрство в освоении космического пространства нежелательно.

Несмотря на достаточно жёсткие заявления, сотрудничество РФ и США в гражданском космосе продолжится, так как только они обладают огромным опытом и ресурсами, и могут обеспечить развитие пилотируемой космонавтики на благо всего человечества.

Соперничество в военном космосе между Россией и США сохранится, однако и здесь между ними возможно сотрудничество, например, в уборке космического мусора или в предупреждении угроз из космоса.

Возможно, на то, чтобы начать такое сотрудничество потребуется время, но полностью его отрицать не стоит», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что Соединённые Штаты обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе.

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