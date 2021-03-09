Редвуд-Сити, США, , 15:14 — REGNUM Новое обновление для игры Marvel's Avengers позволит геймерам настраивать специальные комнаты испытаний по своему усмотрению. Об этом стало известно 8 марта из трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале GameSpot.

Обновление позволит геймерам выбирать количество врагов для комнат испытаний, а также расставлять дополнительные ловушки и различным образом усиливать противников. Оно станет доступно уже 18 марта 2021 года.

Напомним, Marvel's Avengers — это ролевой экшен от американской студии Crystal Dynamics, посвящённый приключениям команды супергероев «Мстители». Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В честь празднования Масленицы в Steam стартовал новый фестиваль видеоигр