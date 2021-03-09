Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM В Ростовской области прошли масштабные учения для повышения готовности к весеннему половодью. К паводку подготовлены более 4 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники.

«Половодье в этом году будет невысоким, неблагоприятных и опасных отметок уровни воды, скорее всего. не достигнут. Однако муниципальные образования, службы экстренного реагирования должны в любую секунду быть готовы к наступлению нештатной ситуации, например, к приходу нагонной волны», — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Учебно-тренировочные сборы прошли во всех 55 муниципальных образованиях. В частности, в Новошахтинске отработали помощь при ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в Таганроге — эвакуировали людей с подтопленных территорий (одним из эпизодов учений стало применение катера на воздушной подушке «Марс-700»).

В рамках тренировки также отработаны возможности Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.