Киев, , 15:14 — REGNUM Украинская власть работает над тем, чтобы сервис YouTube «пожизненно» заблокировал те каналы, где распространяется «дезинформация» о жизни и ситуации на Украине.

Об этом на форуме 9 марта заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора… Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube они получили пожизненный бан», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что сразу же после блокирования трех основных телеканалов Украины в начале февраля официальный Киев заявил, что «попросит» YouTube блокировать работу телеканалов на этой платформе.

5 марта стало известно, что платформа YouTube заблокировала трансляцию одного из блокированных каналов — «112 Украина».

«"Сервис YouTube, не выдержав колоссального давления украинской власти в лице президента Владимира Зеленского, заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», — говорилось в официальном заявлении.