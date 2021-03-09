Берлин, , 15:12 — REGNUM Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв заявил, что осознанно принял решение покинуть свой пост. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

«Я иду на этот шаг совершенно осознанно, будучи полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь мотивированным в преддверии Евро», — сказал Лёв.

Он отметил, что в течение 17 лет работал с лучшими футболистами Германии и помогал им развиваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лёв покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы по футболу, который пройдёт летом 2021 года. Он входил в тренерский штаб команды с 2004 года, а возглавил её в 2006 году.

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