Калуга, , 16:01 — REGNUM В Калужской области в 2021 году чередование оттепелей и морозных дней позволит снегу сойти плавно, без «большой воды». Подъем рек ожидается на уровне средних многолетних значений. В 2021 году погодные условия и запасы снега аналогичны 2018 году, когда не было зафиксировано критических подтоплений. Об этом 9 марта заявил на заседании правительства региона начальник ГУ МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В регионе в рамках подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод создана оперативная группировка сил и средств из 5500 человек и 1600 единиц техники. На подверженных риску затопления территориях запланировано к развертыванию 14 пунктов временного размещения населения. Созданы необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов.

«Мы должны быть в полной готовности к любому развитию событий», — сказал губернатор Владислав Шапша, обращаясь к сотрудникам регионального управления МЧС.

По мнению руководителя области, главная задача предстоящего паводкового периода — обеспечить безопасность населения.

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