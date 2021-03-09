Бухарест, , 15:13 — REGNUM На территории Румынии были выявлены два случая заражения разновидностью коронавируса, которая впервые была обнаружена в Бразилии. Об этом, как передает агентство Синьхуа, сообщает 9 марта национальный институт общественного здоровья Румынии.

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По данным института, оба заразившихся «бразильским» штаммом SARS-CoV-2 мужчины проживают в Бухаресте и у них, помимо симптомов коронавирусной инфекции, имеются хронические заболевания.

Также уточняется, что первый из них в возрасте 38 лет не выезжал за пределы Румынии и не имел контактов с больными COVID-19, второму 57 лет, он мог заразиться коронавирусом от одного из своих коллег.

Отметим, на сегодняшний день на территории Румынии выявили в общей сложности 835 552 подтверждённых случая заражения коронавирусом.