Ульяновск, , 15:07 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по определению границ водных объектов. В 2021 году официально утверждённые границы обретут почти три десятка рек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

В 2021 году будут проводиться работы по определению береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 29 рек. Общая протяжённость превысит 1,2 тыс. км.

В частности, границы обретут реки Малая и Большая Сарка, Тала, Аргаш, Хомутерька, Мурка, Большая Якла, Соколка, Сухая Карсунка, Букава, Сиучка, Волостниковичка, Трофимовка, Тимерсянка.

Напомним, в границах охранных зон действует специальный режим хозяйственной деятельности, что позволяет защитить водоёмы от загрязнения, заиления и истощения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чердаклинском районе Ульяновской области в 2022 году планируется начать восстановление Юрманского залива Волги. Затраты оцениваются в 70 млн рублей. Власти рассчитывают получить средства из федеральной казны.

Напомним, в 2021 году на расчистку реки Свияги планируется направить 600 млн рублей. Ожидается, что они будут выделены из федерального бюджета.