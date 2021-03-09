Ижевск, , 15:04 — REGNUM В связи с приходом холодного арктического воздуха в Удмуртии ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

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Так, уже в ночь на 10 марта температура воздуха упадет до — 15… — 20 °C, в северных районах — до — 25 °C. Днем будет немного менее холодно — от — 12 до — 17 °C. Также в течение дня может усилиться ветер до 10−12 м/с. Ночью повсеместно пройдет снег.

В ночь на 11 марта морозы достигнут — 23… — 28 °C, днем потеплеет до — 10 до — 15 °C.

По предварительному прогнозу синоптиков, к выходным в республике подойдет Скандинавский антициклон, осадков не ожидается. Будет понемногу теплеть, в ночные часы температура воздуха составит — 15… — 20 °C, в дневное время суток — от — 5 до — 10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах Приволжского федерального округа текущая неделя будет аномально холодной со среднесуточными температурами воздуха на 7 °C и более ниже климатической нормы.

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