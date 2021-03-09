Москва, , 15:04 — REGNUM Рост объема продовольственного экспорта России в 2020 году можно связать с несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Во-первых, это естественно высокий урожай, который по данным Минсельхоза России был рекордным по таким позициям как рапс, рис, гречиха. Один из лучших урожаев зерна.

Также значительный прирост показало производство мяса скота и птицы, а также молока. Это позволило России стать нетто экспортером продовольственной продукции за рубеж. В Китая (13% всего экспорта), Турция (10% экспорта) и Казахстан (7%).

Во-вторых, нельзя не отметить, что драйвером роста продовольственного, а не сырьевого экспорта, стала мировая ситуация, связанная с пандемией.

Когда упали цены на нефть и спрос на энергоресурсы (ввиду отсутствия полномасштабного производства), спрос на продукты питания напротив возрос (сидя взаперти у людей было не так много развлечений. На это указывает и рост продаж продовольствия во всех крупных мировых сетях за 2020 год.

Также России надо было перекрывать падение доходов от экспорта энергоресурсов. А вот тут ситуация сильно расходиться со словами Минсельхоза, о том, что внутренний рынок был полностью обеспечен продовольствием и это позволило нарастить экспорт.

Все российские граждане стали свидетелями роста цен на ряд продуктов (в том числе и производных от зерновых культур) который был вызван дефицитом ввиду роста объема экспорта за рубеж.

Собственно говоря, рост цен на продукты питания на экспорт и побудил производителей и продавцов ориентироваться на данное направление, оно и не удивительно. История схожая с бензином, который продавать за валюту выгоднее чем на внутренний рынок.

По идее, это должно быть нивелировано плавающим курсом национальной валюты при котором ты можешь продавать меньше товара за большую рублевую цену и не создавать перевеса в пользу внешнего рынка

Но в условиях когда регулятор старается максимально стабилизировать курс для «социального спокойствия» в России, добиться этого не получается, а отсюда и дисбаланс между внутренним и внешним рынком», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным центре «Агроэкспорта» Минсельхоза РФ, российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории.

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